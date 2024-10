Cor 18 luglio 2024 Palla a due: Torna il basket 3vs3 ad Alghero Da oggi, giovedì 18 a domenica 21 Luglio, ritorna il Torneo di Basket Ball Don’t Lie, che giunge alla sua settima edizione, svolgendosi per il terzo anno consecutivo al Parco Sant Giulià di Alghero. Quattro giorni di sport, divertimento, musica e socialità



ALGHERO - Gioca, Domina, Conquista. Con il suo motto collaudato, torna anche quest’anno il Torneo di Basket 3x3 Ball Don’t Lie, in programma dal 18 al 21 luglio. I quattro giorni, organizzati dall’omonima associazione sportiva che unisce sport, musica e socialità, segnano la settima edizione del torneo, ospitato per il terzo anno consecutivo presso il Parco Sant Giulià in Via Valverde. L’evento rappresenta il più importante appuntamento cestistico dell’estate algherese e della provincia, richiamando ogni anno centinaia di atleti e atlete da tutta la Sardegna e oltre.



Per questa edizione, il torneo si arricchisce di nuove categorie. Gli atleti e le atlete potranno iscriversi nelle seguenti categorie: Open maschile, Open femminile, Maschile e Femminile (M&F) Under 16 (annate 2008/2009), M&F Under 14 (annate 2010 e successive) e Amatoriale maschile.

Un’occasione per giocare e divertirsi in una vivace programmazione di partite. Si inizia giovedì 18 alle 18:00, con la registrazione delle squadre e le partite delle diverse squadre di tutte le categorie, per poi concludersi alle 24:00 o al termine del programma. La domenica, dalle 18:00, sarà la grande giornata delle fasi finali di tutte le categorie, che si protrarranno fino all’ora delle premiazioni.



Grazie al fondamentale supporto dei partner, i premi saranno più ricchi che mai. Verranno assegnati alle prime tre squadre classificate dell’Open maschile. Per l’Open femminile, l’Amatoriale maschile e le due categorie under verrà assegnato un premio alle sole prime classificate di ciascuna categoria. Inoltre, verranno premiati i vincitori e le vincitrici di premi singoli come MVP, 3 Point Contest e Metacampo. Lo staff dell’associazione invita, oltre agli atleti, tutti gli interessati e amanti dello sport a partecipare e vivere insieme momenti di divertimento.