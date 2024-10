Cor 23 luglio 2024 Adriana Valenti Sabouret a Villa Mosca Mercoledì 24 luglio, alle ore 21 nel giardino di Villa Mosca ad Alghero la scrittrice italo francese Adriana Valenti Sabouret presenta il libro, “Le nobili sorelle Angioy”, Arkadia editore



ALGHERO - Giunta alla sua terza pubblicazione, questo nuovo romanzo storico narra di tre nobili fanciulle cagliaritane orfane di madre e figlie di un eroe rivoluzionario in esilio a Parigi, lacerate dal dilemma se continuare ad amare il padre, contro il suo apparente abbandono e il tessuto sociale reazionario in cui evolvono, oppure imporsi di dimenticarlo sino a ignorarne le ultime volontà. La prima opzione, in accordo con il cuore, le condurrebbe alla perdita. La seconda, salvando le apparenze, garantirebbe loro onore e rispetto in una Sardegna monarchica e conservatrice.



L'amore incondizionato di un padre, le conseguenze devastatrici della sua perdita, dopo un'infanzia minata dalla morte precoce della madre e la chiusura in monastero, accompagnano le vite di Speranza, Giuseppa e Maria Angela Angioy sopraffatte da un carico emotivo troppo pesante per le loro spalle. Attorno alle tre sorelle brulica un universo di personaggi realmente vissuti nel Settecento sardo, sullo sfondo dei progressi societari tipici del secolo dei Lumi che porrà le basi della Sardegna moderna. Le nobili sorelle Angioy è una storia vera di umanità fondata sulla famiglia, l'amore, la perdita, il dolore e il tradimento ma anche di forza, quella di tre ragazze al bivio la cui scelta di vita celerà una sofferenza interiore non indifferente. Una storia che evidenzia personaggi anche imperfetti, regole societarie schiaccianti e i contrasti quasi insolubili che condurranno le sorelle a una scelta delicata.



Nata a Siracusa e laureata in Lingue e letterature straniere, per via della grande passione per la letteratura francese Adriana Valenti Sabouret si trasferisce presto in Francia diventando docente presso l’Istituto Statale Italiano Leonardo da Vinci a Parigi e il Liceo Internazionale di Saint-Germain-en-Laye. Dopo aver svolto diversi incarichi per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano, si cimenta nell’ambito della traduzione e inizia la collaborazione con alcune riviste. Nel 2019 esordisce in Francia con il romanzo Le rêve d’Honoré (Éditions du Panthéon). Con Arkadia Editore ha pubblicato Madame Dupont (2021), La ragazza dell’Opéra (2023) e Le nobili sorelle Angioy (2024). Ha al suo attivo numerosi articoli e interventi di carattere letterario.