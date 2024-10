S.A. 24 luglio 2024 Rassegna Suoni e Coscienza ad Alghero Concerti in programma dal 22 agosto all´11 settembre. Al Complesso monumentale di San Francesco, tanti ospiti e musicisti di fama internazionale. La rassegna è ideata dal maestro algherese Mauro Uselli che è anche direttore artistico



ALGHERO - Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno, Alghero ospiterà una rassegna musicale di nicchia che abbraccia la musica classica e incontra la filosofia orientale. Teatro di questo grande sodalizio il monumentale Complesso di San Francesco, nel cuore del centro storico di Alghero. L’idea e la direzione artistica della rassegna sono del maestro algherese Mauro Uselli, che è partito da una ricerca stilistica originale, che avvicina l’uomo alla dimensione naturale. Si tratta di una musica ricercata, intima, che il flautista algherese ha già sperimentato nei suoi Risvegli Musicali e che hanno avuto un enorme successo di pubblico e critica. Mauro Uselli è anche il primo artista ad aprire la rassegna concertistica il 22 Agosto, con una performance completamente dedicata alla musica indostana. Uselli al flauto, sarà accompagnato da Monica Mura alle percussioni.



Sarà una serata interamente dedicata a tutto ciò che è la scuola flautistica, con sonorità che abbracciano lo stile indiano e quello classico, in una fusione originale che lascia spazio ad improvvisazioni e virtuosismi. Una serata originale, toccante, che muove le corde dell’anima. Protagonista anche la musica di Bach. Nel secondo concerto in programma il 3 settembre si esibirà Lucia Serra, una straordinaria musicista di origine cilena, conosciuta a livello internazionale che suonerà per il pubblico di Alghero, insieme al pianista Alessandro Tanca, in un live dedicato alle musiche di Brahms. Un concerto tutto da ascoltare con il cuore oltre che con le orecchie; la musica di Brahms, orientata al sinfonismo e segnata dal sistematico spirito di rivisitazione della struttura compositiva ha la tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e ungherese.



La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica. Nel terzo concerto sarà ospite graditissimo il primo clarinetto nazionale Nunzio Citro col quintetto d'archi, in programma il delizioso quintetto KV581 di Mozart . Il maestro Citro suonerà con i maestri: Davide Grisorio, primo violino, Giampiero Tamponi, secondo violino, Maria Elena Serra Cherchi alla viola e Tiziana Musumeci al violoncello. Un concerto imperdibile e unico nel suo genere che vede insieme per la prima volta in Sardegna artisti e musicisti di grande talento e fama internazionale. Il concerto propone un repertorio di estrema bellezza artistica, con un filo conduttore che è quello della rassegna: la spiritualità universale.

Tutti i concerti inizieranno alle 21 00.