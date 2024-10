S.A. 24 luglio 2024 Ad agosto Chenamos in carrella a Villanova Dal 7 al 9 agosto ritorna il grande evento di social eating tra eccellenze della tradizione, concorsi gastronomici, spettacoli teatrali, balli e un vasto ventaglio di iniziative musicali e di intrattenimento Giovedì 8 agosto è in programma la grande cena in piazza



VILLANOVA MONTELEONE - Tre giornate di festa per suggellare il valore dell’ospitalità rievocando un antico rito sociale da condividere con chiunque abbia piacere di scoprire le tradizioni, il buon cibo e le tipicità. Il 7, 8 e 9 agosto la comunità di Villanova Monteleone apre le sue porte ai visitatori per l’evento clou della sedicesima edizione di “Chenamos in carrela”, che troverà il suo apice in una grande cena in piazza Generale Casula a base di eccellenze enogastronomiche locali. Tradizione e innovazione per un primato di “social eating” identitario che la comunità di Villanova ha voluto trasformare in opportunità, costituendo un percorso di promozione delle eccellenze locali a partire da un evento sociale condiviso. Nel corso dell’anno la manifestazione ha pianificato una serie di “Giornate del cibo” a cura dell’esperto di enogastronomia Tommaso Sussarello, dedicate di volta in volta alle erbe, ai formaggi, al pane, al miele e ai vini di un territorio che abbraccia anche ad altri centri dell’Unione dei Comuni del Villanova.



Il calendario degli appuntamenti è stato presentato oggi nella sede della Camera di commercio di Sassari dal presidente della Proloco, Pietro Fois, dal sindaco Quirico Meloni e dall’esperto di enogastronomia Tommaso Sussarello, assieme a Danilo Spano dell’ufficio progetti strategici dell’ente camerale. «Questa iniziativa, consolidatasi negli anni quale momento enogastronomico di eccellenza dell'estate villanovese – ha affermato Meloni – rappresenta oggi un appuntamento di primo piano che richiama sempre più visitatori, che possono gustare piatti della nostra tradizione, nel suggestivo centro storico di Villanova Monteleone».



Venerdì 7 agosto in Piazza Generale Casula la serata prende il via alle 18 con la prima edizione del Concorso Gastronomico “Villanova e il suo territorio” riservato a cuoche e cuochi non professionisti. Sarà una prova divertente per incentivare i cittadini al confronto e alla percezione dei valori del territorio evidenziando le potenzialità dei loro prodotti. Alle 22 la Compagnia Teatro Sassari presenta lo spettacolo “Gran Caffè Astra”, che porterà in scena l’allegria e lo spirito dei “Café chantant” in voga nel periodo della Belle Époque. Quella di sabato 8 agosto sarà la serata più attesa di tutta la manifestazione. L’appuntamento prende il via alle 17.30 a ritmo di danza con il raduno delle scuole di ballo presentato da Lucia Cossu in piazza Casula, per cimentarsi sulle note della fisarmonica di Antonio Tanca.



Alle 19.30 si darà il via alla Cena sociale in piazza con piatti della tradizione locale a base di gnocchetti alla Logudorese, arrosto di maiale locale, “ghisadu” di pecora “a s’antiga”, melanzane impanate e fritte, formaggio e buon vino locale. I partecipanti potranno apprezzare le pietanze in tutta comodità nelle tavolate appositamente allestite lungo la via Sassari. Alle 20.30 sono in calendario le premiazioni del Concorso Gastronomico “Villanova e il suo territorio” e dalle 22 la serata prosegue con ballo liscio e di gruppo per tutti. In contemporanea, in Piazzetta Arru a partire dalle 21 aprirà il punto ristoro con panini, bibite e cocktail allietato dalla presenza di gruppi musicali e dj set. Il 9 agosto la serata di canti logudoresi porterà sul palco i cantadores Emanule Bazzoni, Torangelo Salis e Franco Dessena accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Tore Podda.