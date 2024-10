Cor 25 luglio 2024 Mogol canta Battisti a Valledoria Il prossimo 7 agosto 2024, alle ore 21.30, presso la suggestiva location della Foce Coginas di Valledoria, in Sardegna, il Festival Internazionale "Musica sulle Bocche" ospita un evento musicale imperdibile



VALLEDORIA - Il prossimo 7 agosto 2024, alle ore 21.30, presso la suggestiva location della Foce Coginas di Valledoria, in Sardegna, il Festival Internazionale "Musica sulle Bocche" ospita un evento musicale imperdibile: il concerto di Mogol, storica firma della canzone d’autore italiana, realizzato insieme al direttore d’orchestra Angelo Valori e al gruppo corale polifonico Medit Voices, dal titolo Mi Ritorni in mente: le canzoni di Battisti-Mogol. Le canzoni di Lucio Battisti rappresentano un patrimonio storico della canzone italiana ed internazionale, impresso indelebilmente nella memoria collettiva.



Battisti è stato un innovatore sotto molti punti di vista, attento a recepire e reinterpretare le novità musicali internazionali degli anni '70 in modo personale ed originale. Nella sua musica si possono percepire echi di blues, funk, prog, rock e di tutte le tendenze emergenti di quel periodo.

Questo concerto offre un’occasione unica per ascoltare quelle canzoni raccontate dal loro stesso autore, che condividerà aneddoti inediti e parlerà delle canzoni in modo profondo, rivelando significati nascosti e coinvolgendo il pubblico in un viaggio nella memoria, esplorando luoghi emotivi finora inesplorati. Un’occasione imperdibile per rivivere e cantare successi che hanno segnato il nostro immaginario collettivo.



Il repertorio del concerto offre una rielaborazione sofisticata di questi grandi successi che, pur rispettando l'originale, presenta nuove sonorità, unendo alla grande popolarità delle canzoni il fascino di un’esecuzione elegante e coinvolgente. Tra i brani in programma si potranno ascoltare: Un’Avventura (1969), Eppur mi sono scordato di te (1971), I giardini di Marzo (1972), Fiori rosa, fiori di pesco (1970), Il mio canto libero (1972), Sì viaggiare (1977), Una donna per amico (1978), Amore mio di provincia (1980), Amarsi un po’ (1977), Nessun dolore (1978), Una giornata uggiosa (1980) e La canzone del sole (1971).