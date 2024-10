S.A. 26 luglio 2024 Gianni Ledda direttore organizzativo dell´Alghero Affiancherà il direttore generale e il direttore sportivo nell’asset della prima squadra. Nel suo curriculum le esperienze con Polisportiva Alghero, Fertilia e Torres



ALGHERO - L’Alghero rinforza il suo organigramma societario con l’ingresso di Gianni Ledda, nuovo direttore organizzativo. Una figura importante che arriva in giallorosso forte dell’esperienza maturata negli ultimi vent’anni e che affiancherà il direttore generale e il direttore sportivo nell’asset della prima squadra.



Gianni Ledda ha esordito nel mondo del calcio da arbitro: per 16 anni è stato tesserato Aia nella locale sezione di Alghero e per diverso tempo è stato membro del Consiglio dei revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo. Ha arbitrato in tutte le categorie regionali, arrivando a dirigere anche in ambito nazionale diverse gare di serie C1, mentre nel 1997 è stato premiato come miglior arbitro sardo dall’USSI Sardegna.



Chiusa la carriera arbitrale, dal 2004 ricopre alcuni ruoli importanti nella Polisportiva Alghero: sino al 2007 è Team manager, poi tra il 2007 e il 2010 è direttore generale e sportivo dei giallorossi in Serie D e Lega Pro. Nella stagione 2010/11 e in quella seguente è Direttore sportivo con il Fertilia in Eccellenza, mentre nella stagione 2012/13 è team manager nella Torres 1903 in Eccellenza, quando la società sassarese vince campionato, Coppa Italia e Supercoppa regionale. Nel 2015 torna nella sua città: per diversi anni è team manager della Scuola Calcio Nettuno e si occupa dei rapporti con la Federazione e gli enti di promozione sportiva e dell’organizzazione dell’attività sportiva delle squadre partecipanti ai vari campionati.



«Ringrazio il Presidente, il Direttore Generale e tutti i soci per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Ho trovato una società molto ben organizzata, ambiziosa e desiderosa di migliorarsi continuamente. Una società che è riuscita a ridestare l’entusiasmo nei tifosi algheresi, che dopo anni bui possono riassaporare l’ebbrezza di partecipare al massimo campionato regionale. Faremo di tutto per renderli orgogliosi di tifare i nostri colori», queste le prime parole di Gianni Ledda in giallorosso.



