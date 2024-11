S.A. 31 luglio 2024 Fondo case locazione: 10 mln da Regione Nella riunione di Giunta di questa mattina è stata approvata, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la deliberazione che approva i criteri per l’individuazione dei destinatari del Fondo e le modalità di assegnazione ai comuni delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2024. Nessun fondo dal Governo



CAGLIARI - Stanziati 10 milioni destinati al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Nella riunione di Giunta di questa mattina è stata approvata, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la deliberazione che approva i criteri per l’individuazione dei destinatari del Fondo e le modalità di assegnazione ai comuni delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2024. «Per l’anno in corso non sono state assegnate risorse statali per il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – sottolinea Piu – abbiamo dovuto provvedere con le sole risorse regionali, pari a 10 milioni, per andare incontro alle esigenze di quelle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico».



Nella delibera approvata, per avviare una più equa ripartizione delle risorse, l’assessore propone che venga predisposto un bando regionale permanente rivolto ai comuni, i quali trasmettono il relativo fabbisogno a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica rivolto ai cittadini. «In questo modo cambiamo il paradigma – spiega Piu – così sappiamo prima qual è il fabbisogno dei singoli comuni e poi facciamo scorrere le graduatorie per l’assegnazione delle risorse». Come per il 2023, per l’annualità in corso lo Stato non ha finanziato il Fondo, mentre per l’annualità 2022 aveva stanziato oltre 11 milioni e 600 mila euro e per il 2021 più di 5 milioni.



Il Fondo nazionale può essere incrementato dalle regioni: «Abbiamo adottato questa delibera perché le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci – evidenzia l’assessore – ma il contributo delle regioni dovrebbe essere in aggiunta a quanto stanziato dal Governo, mentre negli ultimi due anni non hanno messo a disposizione risorse statali. Credo sia importante ricordare che la Regione non deve provvedere da sola a rimpinguare il Fondo, mi auguro che il Governo possa porre presto rimedio».



Nella foto: l'assessore Antonio Piu