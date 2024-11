S.A. 1 agosto 2024 Poste: ufficio centrale ritorna in via Brigata Sassari L’ufficio postale di Sassari Centro è nuovamente disponibile nella sua sede abituale di via Brigata Sassari, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale



SASSARI - L’ufficio postale di Sassari Centro è nuovamente disponibile nella sua sede abituale di via Brigata Sassari, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale. Durante il periodo dell’intervento l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari presso la sede di Sassari 3 (via Alghero) dove sono stati predisposti tre sportelli dedicati per tutte le operazioni postali e finanziarie “radicate”, oltre che per il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.



Per l’intera durata dei lavori, inoltre, le due sale consulenza della sede di via Brigata Sassari sono rimaste operative e aperte al pubblico, previo appuntamento, durante il turno mattutino, con accesso consentito dall’ingresso di via Brigata Sassari n° 13. L’ufficio postale di Sassari Centro, dotato di gestore delle attese, WiFi, ATM Postamat attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 13.35.