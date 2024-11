S.A. 1 agosto 2024 Fc Alghero: preparazione dal 20 agosto Quasi pronta la rosa dei giocatori a disposizione del tecnico Peppone Salaris. Novità nello staff tecnico che affiancherà l´allenatore Peppone Salaris con il nuovo preparatore atletico Daniele Tuseddu. La preparazione atletica inizierà il 20 agosto



ALGHERO - La FC Alghero si prepara per la nuova stagione. Quasi pronta la rosa dei giocatori a disposizione del tecnico Peppone Salaris. In queste ultime ore è stato perfezionato l'accordo con diversi giocatori protagonisti lo scorso campionato. Dunque si tratta di conferma per i seguenti giocatori: Francesco Serra, Gavino Depalmas, Marco Cingotti, Francesco Carbone, Michele Sanna, Roberto Correddu, Christian Moretti, Marco Ardu e Raimondo Serra. Giocatori che vanno ad aggiungersi ai già riconfermati Carlo Pintus, Michele Cherchi, Silvio Gnani, Christian Nemore, Alessandro Delias e ai nuovi acquisti già annunciati: Walter Frau (portiere), Andrea Peana (difensore), Gabriel Merella (difensore), Riccardo Peana (centrocampista), Salvatore Pilo (attaccante). Alla prima squadra si aggiungeranno alcuni giovani che, nella scorsa stagione, sono stati protagonisti con la squadra allievi: Christian Marrosu (difensore) e Francesco Zanda (centrocampista). Novità nello staff tecnico che affiancherà l'allenatore Peppone Salaris con il nuovo preparatore atletico Daniele Tuseddu. La preparazione atletica inizierà il 20 agosto.