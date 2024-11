S.A. 7 agosto 2024 L´attaccante Odianose al Latte Dolce Classe ’98, centravanti italo-nigeriano, “Momo” cresce nelle giovanili della Roma e nella stagione 2014/2015 vince Scudetto e Supercoppa Under 17



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce ha ingaggiato l’attaccante Emmanuel Ade Odianose. Classe ’98, centravanti italo-nigeriano, “Momo” cresce nelle giovanili della Roma e nella stagione 2014/2015 vince Scudetto e Supercoppa Under 17 giocando, tra gli altri, con Luca Pellegrini e Riccardo Marchizza. Odianose passa poi alle giovanili di Ancona e Fano, prima di iniziare la sua carriera con i grandi, con la maglia del Budoni in Serie D. Nelle stagioni successive gioca tra Vigor Carpaneto, Castiadas e Carbonia, prima del passaggio alla Vis Artena; dopo le due stagioni con i laziali firma con il Tau Altopascio ed è tra i protagonisti della grande stagione dei toscani, conclusasi con la sconfitta nella finale playoff del girone E. Ora il passaggio al Sassari Calcio Latte Dolce e un ritorno in Sardegna dopo tre anni. Per lui in Serie D, uno score di quasi 200 presenze, condite da oltre 30 reti.



Queste le prime parole di Emmanuel Odianose da giocatore biancoceleste: «La Sardegna è da sempre un posto a sono molto legato, visto che ho qui trascorso i miei primi anni di Serie D e in quest’isola ho imparato davvero tanto. Le sensazioni dopo questi primi allenamenti sono positive: non vedevo l’ora di iniziare ad assaporare il campo da gioco cercando di entrare subito in condizione, in vista prima della Coppa Italia e poi del campionato. Siamo una squadra molto giovane e il fatto di essere uno dei più grandi mi responsabilizza: cercherò di trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi e sono consapevole che devo essere di buon esempio per i giovani. Tutti insieme cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società».