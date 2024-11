Cor 13 agosto 2024 I Concerts d´Estiu, un successo sotto le stelle Sabato, il Centro storico di Alghero è stato l´ideale teatro per I Concerts d´Estiu, l´appuntamento estivo con la musica popolare all´interno del programma della 18esima edizione di Estudi Polifonic, la manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Algherese



ALGHERO - Da Piazza Ginnasio alla Cattedrale di Santa Maria. Sabato, il Centro storico di Alghero è stato l'ideale teatro per I Concerts d'Estiu, l'appuntamento estivo con la musica popolare all'interno del programma della 18esima edizione di Estudi Polifonic, la manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Algherese e finanziata dall'azione Salude&Trigu della Camera di Commercio e Artigianato di Sassari, e dalla Fondazione Alghero, inserita nella programmazione estiva AlgheroExperience.



Al Coro Polifonico Algherese diretto dal maestro Maria Gabriella Mura, splendido “padrone di casa” per una manifestazione che scava nelle emozioni dei presenti, si sono uniti per l'occasione il Coro Melodias Uri diretto dal maestro Fabrizio Mangatia e il Coro Città Di Ozieri diretto dal maestro Alessandro Fois. Una notte magica, quella di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata alla visione delle stelle cadenti, ha regalato ad algheresi e turisti uno spettacolo suggestivo nella Città vecchia, arricchita dalle armonie della tradizione sarda e catalana, per poi concludersi con l’esecuzione dei brani sacri all’interno della Cattedrale, con il pubblico che ha seguito passo passo i cori.



La direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Ugo Spanu. Il prossimo appuntamento con Estudi Polifonic è per venerdì 30 agosto: ospite della terza serata dei Percorsi Polifonici 2024 sarà il Complesso Vocale di Nuoro diretto dal maestro Franca Floris.