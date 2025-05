S.A. 20:00 Focs San Joan: consegna dei stendardi Il prossimo 24 Maggio alle 18.30 presso il Lido di Alghero avverrà la consegna degli stendardi agli equipaggi alla presenza delle stesse vele latine che saranno ormeggiate proprio in quello specchio acqueo della rada di Alghero



ALGHERO - Dopo il sorteggio che ha accoppiato le vele latine ai quartieri e borgate della città per la seconda edizione del Palio di Sant Joan, lo scorso 17 aprile al Quarter, proseguono le tappe di avvicinamento agli attesi Focs de Sant Joan, previsti dal 21 al 23 Giugno 2025. Restiamo sempre nell’ambito della seconda edizione del Palio Sant Joan di Vela Latina, l’evento che scalda l’attesa con la disputa della regata che decreterà il quartiere o borgata vincitrice di questa edizione.



Il prossimo 24 Maggio alle 18.30 presso il Lido di Alghero, in via Lido 14, avverrà la consegna degli stendardi agli equipaggi alla presenza delle stesse vele latine che saranno ormeggiate proprio in quello specchio acqueo della rada di Alghero. Questo cerimoniale farà entrare nel vivo della sfida imbarcazioni, quartieri e borgate. Di sicuro un evento di grande impatto e di forte appartenenza che coinvolgerà tanti algheresi. Presenti il CCN Sant'Agostino, CCN La Pietraia, Al Centro Storico. Centro Commerciale Naturale Alghero, CCN Fertilia - ViviFertilia, Lido Alghero