A Sassari la nuova edizione di Bardunfula Fe´ Il festival delle Culture e delle Letterature delle nuove generazioni torna con la sua sesta edizione all´insegna della pace: oltre 50 eventi dal 13 al 25 maggio



SASSARI – Presentata presso la Camera di Commercio di Sassari la sesta edizione di Bardunfula Fe', il festival letterario e culturale dedicato a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, organizzato dall'Associazione Il Colombre APS, con il sostegno della Camera di Commercio nell'ambito del progetto "Salude & Trigu", Fondazione di Sardegna, Regione Sardegna e patrocinato dal Comune di Sassari. A raccontare l'evento e il ricco programma 2025, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il rappresentante dell'ente camerale Paolo Murenu, l'organizzatore Daniele Salis, insieme a Stefania Asara e Giuliana Tatiana, insegnanti dell'Istituto comprensivo San Donato, oltre a Claudia Soggiu coordinatrice dei laboratori del Festival.



Dal 13 al 25 maggio 2025, Sassari ospiterà un ricchissimo programma con oltre 50 eventi tra laboratori, incontri con autori e autrici, mostre, installazioni artistiche, giochi e spazi di lettura condivisa. Il tema di quest'anno, "Per fare la Pace", attraversa e connette ogni iniziativa, richiamando l'urgenza di costruire relazioni fondate sulla comprensione, l'inclusione e la creatività condivisa. Un festival per bambini e bambine, ragazzi e ragazze ma anche per l’intera comunità

Il Bardunfula Fe' è un festival intergenerazionale e diffuso, dedicato alla costruzione di una comunità educante e all'incontro tra generazioni, territori e linguaggi. Giunto alla sua sesta edizione, il festival si conferma tra i principali appuntamenti culturali della Sardegna rivolti alle nuove generazioni, con un percorso annuale che attraversa l'intera isola. Con oltre 50 appuntamenti, più di 30 ospiti nazionali e internazionali e attività diffuse da maggio a dicembre, il Bardunfula Fe’ conferma la sua natura di festival diffuso, intergenerazionale e ad alta densità educativa e culturale, dedicato alla costruzione di una comunità educante plurale, inclusiva ed ecologica.



Tema centrale dell’edizione 2025 è "Per fare la Pace", un invito a riflettere su conflitti, convivenze, diversità e costruzione collettiva di nuovi linguaggi di pace. Attraverso laboratori, incontri, installazioni artistiche, mostre e attività performative, il Festival indaga l’alfabeto nascosto della pace, con l’ambizione di renderla quotidianità, gesto, narrazione condivisa. Ad aprire le riflessioni, l’incontro con il poeta palestinese Samer Abu Hawwash, autore del libro "Dal fiume al mare", e due eventi con la scrittrice e illustratrice francese Nadja Belhadj, che affronterà i temi dell'ecologia, della biodiversità e del corpo attraverso le storie. In conferenza stampa è stato inoltre presentato in anteprima assoluta il videoclip ufficiale del Fe’ 2025, realizzato a partire dalla poesia inedita Per fare la Pace, scritta per il Fe’ dallo scrittore Simone Perazzone, con le riprese e la regia di Mattia Uldanck.. La poesia è stata musicata, cantata e trasformata in un videoclip coinvolgendo attivamente un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole partner del Festival. Il risultato è un'opera corale e potente, che incarna lo spirito del Fe' e ne racconta in immagini e suoni l’anima più profonda: quella della Pace come scelta, gesto quotidiano e pratica condivisa. (videoclip)



Nella foto: la conferenza stampa di presentazione