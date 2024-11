Cor 13 agosto 2024 Igiene urbana: verso il cambio di passo ad Alghero Venerdì scorso il Sindaco Raimondo Cacciotto, con lui l’Assessore Selva e il presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas, ha voluto convocare al tavolo i vertici dell’impresa, con i rappresentanti locali e i tecnici comunali responsabili del procedimento



ALGHERO - Incontro a Porta Terra con la Ciclat, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Venerdì scorso il Sindaco Raimondo Cacciotto, con lui l’Assessore Selva e il presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas, ha voluto convocare al tavolo i vertici dell’impresa, con i rappresentanti locali e i tecnici comunali responsabili del procedimento per una riunione operativa finalizzata a tracciare un linea di rilancio dell’azione finora segnata da diverse carenze. «E’ necessario uno sforzo importante, un forte impegno soprattutto in questo momento cruciale della stagione – ha detto il Sindaco ai dirigenti dell’Azienda, Cesare Bagnari e Francesco Agostini - e per questo bisogna ripartire con una svolta decisa, in linea con le aspettative dell’Amministrazione e dei cittadini per avere un miglioramento del servizio».



Incremento delle operazioni di spazzamento, servizi aggiuntivi per gli svuotamenti serali dei cestini portarifiuti, puntualità nei cicli di prelievo della differenziata, interventi per lo sfalcio delle erbacce sui marciapiedi di competenza, sono le principali criticità sulle quali l’Azienda è chiamata a rispondere, assicurando la massima disponibilità. «Ci sono tutti i presupposti per fare bene – ha ribadito Raimondo Cacciotto – e da parte nostra c’è il massimo impegno per riavere un servizio all’altezza. Stiamo lavorando inoltre sul versante dei controlli. per il rispetto delle regole che deve andare di pari passo con un servizio migliore». Parallela, è infatti l’attività dell’Amministrazione con la Polizia Locale. Nei giorni scorsi l’incontro dell’Assessore Selva con i Vigili Urbani per mettere a punto un programma di attività volte alla prevenzione e sanzione delle situazioni di inciviltà diffusa e della mancata osservanza delle regole sulla tenuta degli ecobox.



«Stiamo rilanciando un rapporto collegiale che vede coinvolti anche i cittadini - afferma l’Assessore all’Ambiente - chiediamo collaborazione anche da parte delle attività (bar, ristorazione, ricettività extra alberghiera). Faremo la nostra parte, per un cambio di passo più che mai necessario. Polizia municipale, ufficio ambiente e compagnia barracellare saranno coinvolti nel controllo tanto in città che nelle zone esterne». Intanto è stata fissata la data per l’apertura del nuovo Ecocentro di Santa Maria La Palma per il giorno 19 Agosto. Lavori conclusi, dunque, per il nuovo sito a disposizione dei cittadini delle borgate per i conferimenti dei rifiuti. Il Consigliere Cristian Mulas, presidente della Commissione Ambiente, ha puntato i fari sul nuovo appalto in via di costruzione: «Ho proposto in commissione che nella prossima gestione venga restituita più presenza alla pulizia manuale con la scopa nei qurtieri, che venga stabilito il ritiro dell'umido e del secco nelle ore notturne, e soprattutto, il lavaggio giornaliero delle strade e del centro storico».