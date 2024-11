S.A. 16 agosto 2024 Famiglie in difficoltà: 400mila euro e 224 piani per Alghero Nella seduta di Giunta prima del Ferragosto l´Amministrazione ha deliberato un importante atto dedicato all´emergenza della legge 162/98, mettendo mano al bilancio per reperire risorse da destinare a 224 nuovi piani personalizzati



ALGHERO - Quattrocentomila euro subito. Con la variazione di bilancio approvata dalla giunta il 14 Agosto sono stati destinati importanti risorse ai nuovi piani personalizzati della 162. E’ questo l’intervento immediato che la Giunta guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto ha messo in campo mercoledì scorso per andare in contro alle 224 nuove richieste di interventi a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, nell’ambito della legge 162/98. L'Amministrazione, attraverso risorse di bilancio, riuscirà in questo modo a fronteggiare l’emergenza venutasi a creare con le nuove richieste giunte dalle famiglie algheresi.



«Una comunità che sta invecchiando con un incremento costante delle persone non autosufficienti deve avere la massima attenzione da parte dell'Amministrazione comunale e soprattutto regionale» afferma l'Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, che con il Sindaco Cacciotto ha assunto l'impegno di risolvere il problema emergenziale. L' Amministrazione ha quindi destinato le risorse necessarie per dare una risposta alle categorie più fragili verso le quali ha il dovere di rendere meno difficile la vita quotidiana. Il Comune di Alghero anticipa le somme dovute dalla Regione in base alla legge 162/98, relativamente alle quali si è già proceduto ad una ulteriore richiesta di pari importo in Regione, attraverso l'aggiornamento del fabbisogno comunale risultato dall'aumento esponenziale dei nuovi piani personalizzati, relativi al sostegno, alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.



Il settore delle Politiche Sociali ha in carico 1.027 Piani Personalizzati, a cui si sono aggiunti i nuovi 224 per i quali si è reso necessario intervenire reperendo immediatamente le risorse aggiuntive. Ammonta così a 3.807.639, compresi i 400 mila euro stanziati dalla Giunta, l’importo dedicato ai complessivi 1.251 Piani. «Abbiamo voluto dare una risposta importante - aggiunge l' assessore Salaris che ha proposto la variazione al bilancio inclusa nella più ampia delibera approvata dalla Giunta - per accorciare i tempi di risposta, e soprattutto tenendo conto di una rinnovata attenzione che ci vede vicini alle famiglie e ai loro bisogni, attuando scelte precise e immediate come questa».