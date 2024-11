S.A. 16 agosto 2024 Cantieri Ecobonus: dal 2 settembre via alle proposte Avviso per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni della Sardegna con popolazione non inferiore a 25mila abitanti per la prosecuzione di appositi cantieri finalizzati all´occupazione di disoccupati



CAGLIARI - L’Assessorato Regionale del Lavoro ha pubblicato l’Avviso per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni della Sardegna con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti per la prosecuzione di appositi cantieri finalizzati all'occupazione di disoccupati. I comuni interessati hanno tempo dal 02 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 del 13 settembre 2024 per via telematica mediante PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it.