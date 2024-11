S.A. 22 agosto 2024 Farmacia Asl Sassari: riprende regolare attività Distribuzione diretta dei farmaci: riprende regolarmente l’attività rivolta alla popolazione. Orari di apertura nei nuovi locali di via Verona



SASSARI – Dalla giornata di domani, venerdì 23 agosto 2024, riprenderà regolarmente l’attività di distribuzione dei farmaci, nei nuovi locali di via Verona. Lo sportello aperto al pubblico della Farmacia Territoriale si occupa della distribuzione di farmaci ai pazienti, si tratta principalmente di nefropatici, diabetici, pazienti affetti da malattie rare e particolari forme morbose che richiedono terapie croniche: da domani dovranno presentarsi nei locali di via Verona (orario di apertura dalle ore 08.30 alle 11.30). Nuovi spazi, dotati dei più moderni impianti tecnologici, particolarmente accoglienti, dotati di sala d’attesa e servizi igienici dedicati, con totale assenza di barriere architettoniche e parcheggi dedicati per un miglior accesso alla struttura. Mentre riprende regolarmente la distribuzione diretta dei farmaci, per tutto il mese di agosto proseguirà la sistemazione e trasloco degli uffici amministrativi della Sc Farmacia Territoriale della Asl di Sassari.



Orari di apertura dello sportello dedicato alla Distribuzione diretta dei farmaci:

lunedì e venerdì, dalle ore 08.30 alle 11.30

martedì, dalle 08.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30