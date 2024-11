S.A. 22 agosto 2024 Commissione a Ungias: c´è inquinamento ambientale Il presidente Christian Mulas ha voluto convocare l’incontro per mettere a fuoco le criticità del servizio che i commissari hanno discusso



ALGHERO - Il servizio di igiene urbana in città sotto osservazione da parte della quinta commissione consiliare che oggi si è riunita presso l’Ecocentro di Ungias Galantè. Il Presidente Christian Mulas ha voluto convocare l’incontro per mettere a fuoco le criticità del servizio che i commissari hanno discusso alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva e dei responsabili di cantiere della Ciclat. Tra le diverse criticità del servizio, è stata segnalata «l’occupazione del parcheggio pubblico davanti all’azienda, il piazzale interno perennemente impregnato di percolato dovuto alle perdite delle centraline ormai non più a norma, scarse condizioni igieniche nei locali dell’azienda, mancanza di manutenzione dei mezzi di lavoro sporchi e maleodoranti».



Preoccupante la situazione dell’inquinamento ambientale derivata dalla presenza di percolato, argomento affrontato e spiegato ai commissari del Prof. Emanuele Farris, docente di botanica presso l’Università di Sassari che ha illustrato di effetti che può produrre sull’ambiente questa forma di degradazione dei rifiuti. Su questo aspetto, l’azienda ha assicurato interventi tecnici sui mezzi per limitare al massimo la perdita del liquido nel corso delle operazioni di ritiro dell’umido. «Purtroppo – segnala il Presidente Christian Mulas - abbiamo registrato l’assenza delle organizzazioni sindacali. Tuttavia – precisa - abbiamo intavolato un confronto costruttivo con l’azienda al fine di dare il nostro contributo affinché si possa arrivare ad una soluzione dei problemi evidenziati».



Nella foto: la Commissione riunitasi presso l'Ecocentro di Ungias e Galantè