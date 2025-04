Cor 13:31 Conclusione del progetto Genera a Ibiza Presente la delegazione del Comune di Stintino. La conferenza conclusiva di Ibiza è stata occasione per presentare i risultati raggiunti, discutere le migliori pratiche sviluppate nel corso del progetto e delineare nuove prospettive per una concreta e duratura sostenibilità energetica



STINTINO - Nelle giornate del 3 e 4 aprile, a Ibiza, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto europeo Genera, finanziato dal programma LIFE21-EU e guidato dall’Università Politecnica di Valencia. Il Comune di Stintino sarà rappresentato dal Sindaco Rita Vallebella e dall'unità di progetto composta dal Responsabile, Dott.ssa Maria Sara Sechi, Donatella Foddai e dal Responsabile scientifico, Dott. Danilo Pisu.



Avviato a novembre 2022, Genera ha visto la collaborazione di un consorzio internazionale composto da otto partner provenienti da Italia, Grecia e Spagna. L’iniziativa mira a supportare le autorità pubbliche nella trasformazione del contesto energetico delle regioni europee, accelerando il passaggio verso un’economia sostenibile e decarbonizzata. Le isole turistiche coinvolte nel progetto affrontano infatti sfide energetiche cruciali, come la dipendenza dai combustibili fossili, gli elevati costi dell’elettricità, la tutela ambientale e la necessità di adeguarsi agli obiettivi dell'Unione Europea in materia di cambiamenti climatici.



GENERA ha puntato alla creazione di un ecosistema integrato, coinvolgendo tutti gli attori della transizione energetica, per elaborare e attuare roadmap energetiche locali, piani strategici e SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plans). Un altro obiettivo fondamentale è stato sensibilizzare la società locale, abitanti permanenti e stagionali e turisti, attraverso eventi fisici e una piattaforma digitale interattiva, formando una nuova generazione di cittadini consapevoli e attivamente coinvolti nella transizione energetica. Sono stati realizzati inoltre programmi formativi specifici, efficienti ed efficaci, adattati alle diverse esigenze degli stakeholder locali.