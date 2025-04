S.A. 16:27 Disinfestazioni: iniziati gli interventi ad Alghero Tutte le zone dell’area urbana saranno interessate dalle operazioni per tre giorni alla settimana – lunedì, martedì e mercoledì – per sette settimane



ALGHERO - Sono iniziate Lunedì le operazioni di disinfestazione da insetti e blatte nelle vie delle città da parte della Multiss in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero. Tutte le zone dell’area urbana saranno interessate dalle operazioni per tre giorni alla settimana – lunedì, martedì e mercoledì – per sette settimane. Questo primo intervento fa parte della campagna di disinfestazioni che interesserà la stagione estiva si svolgerà nelle prime ore del mattino, dalle 06:00 alle 08:00, con interventi mirati nei tombini stradali nei quali proliferano soprattutto le blatte. Gli operai della Multiss sono coadiuvati dagli operai dei Cantieri Lavoras in carico al Servizio Ambiente, i quali hanno il compito di intervenire nelle manovre di apertura dei tombini per l’effettuazione delle operazioni.