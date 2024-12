Cor 10 settembre 2024 Saluti da Alghero: cartoline in Atelier Riparte dalla giornata di venerdì 13 settembre la ricca programmazione del progetto Atelier - Nuove Narrazioni Contemporanee, promosso dalla Fondazione Alghero e finanziato nell’ambito del Fondo per le piccole e medie città d’arte del Ministero dell´Interno



ALGHERO - Riparte dalla giornata di venerdì 13 settembre - dopo il successo delle installazioni di Tiziano Demuro con Immortelle e la chiusura della seconda residenza artistica del duo Les Biologistes Marins (ovvero Anton Sconosciuto e Beatrice Miniaci) - la ricca programmazione del progetto Atelier - Nuove Narrazioni Contemporanee, promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero e finanziato nell’ambito del Fondo per le piccole e medie città d’arte del Ministero dell'Interno.



Il primo appuntamento è dalle ore 17 in Atelier#3, via Carlo Alberto 84. Gli ospiti saranno invitati a scrivere un pensiero a qualcuno di speciale, oppure a lasciare un messaggio a un destinatario sconosciuto: tutti potranno scegliere tra le cartoline d’autore realizzate dai partecipanti al workshop "Saluti da Alghero", che l'Associazione Osservatorio Fotografico ha curato lo scorso aprile per Atelier. L'obiettivo è inviare le cartoline frutto di un lavoro di esplorazione nella città e ricerca di archivio, senza doversi occupare della spedizione: attività che sarà realizzata internamente con la collaborazione del Circolo Filatelico e Numismatico di Alghero.



Dalle ore 18.30 in Atelier#1, via Carlo Alberto 80, spazio al talk “L’esperienza del guardare”, con la storica d'arte Silvia Loddo e Cesare Fabbri, fotografo, duo di Osservatorio Fotografico. Dialogano con Sonia Borsato su fotografia e paesaggio. I posti sono limitati, è possibile prenotare al numero +39 348 8281292 (solo Whatsapp) o via mail a atelier3@fondazionealghero.it.