Halloween a Palazzo Doglio: preparativi

CAGLIARI - Palazzo Doglio, in collaborazione con Seconda Stella, presenta uno degli eventi più attesi dell’anno: il primo Labirinto di Halloween per Bambini. Quest’anno infatti, la corte di Palazzo Doglio si trasformerà in un Labirinto del Terrore, ancora più spettacolare delle passate edizioni, offrendo un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Per tre giorni, la suggestiva corte di Palazzo Doglio diventerà un emozionante labirinto di fieno, il primo mai realizzato in città, allestito site-specific per l’occasione. Immersi in un’atmosfera da vecchio fienile americano, tra travi di legno scuro, pareti ruvide e scenari spettrali, i visitatori incontreranno creature mostruose e misteriose.



A fare da guida, uno spaventapasseri-maggiordomo condurrà i più coraggiosi attraverso un percorso popolato da zucche ghignanti, forconi minacciosi e terribili corvi neri. Immaginate di entrare in un antico campo del 1920, in Minnesota, avvolto da un’atmosfera magica e misteriosa. Tra covoni di fieno, steli di grano dorato e zucche illuminate, i corvi neri gracchieranno sinistramente osservando ogni movimento. Ogni angolo del labirinto racconterà una storia, trascinando grandi e piccini in un viaggio tra passato e presente, tra magia e paura.



I bambini saranno i veri protagonisti dell’animazione. Con l’aiuto di Pumpkie e delle sue compagne zucche-spaventapasseri, guideranno giochi e sbloccheranno i misteri della serata. Tra balli e spettacoli, le famiglie potranno incontrare streghe, spiriti e corvi in una serie di esibizioni da brivido.

Un gruppo di corvi danzanti accompagnerà la maledizione lanciata dalla Strega di Salem, che dal suo calderone farà emergere uno spirito acrobatico, protagonista di una spettacolare esibizione aerea che lascerà grandi e piccini senza fiato.