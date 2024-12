Cor 12 settembre 2024 «Comunicato surreale e strampalato su Corbia» Sferzante l´opposizione. «Lasciamo ai cittadini, agli imprenditori e ai tecnici algheresi ogni ulteriore valutazione su questo modo futuristico e turistico di intendere l’impegno in Giunta. Alghero e gli Algheresi non meritano questo »



ALGHERO - «Apprendiamo con rammarico, ma con un pizzico di soddisfazione, che la maggioranza che sostiene il Sindaco Cacciotto confessa con un comunicato surreale che in Giunta siede, ma a debita distanza, un Assessore alla “Partecipazione e immaginazione civica” che vive ed opera a Bologna. Non abbiamo nulla di personale contro l’Assessore, che fino a prova del contrario riteniamo competente e professionalmente valido. Ma non possiamo non rilevare che il comunicato, in buona parte con cenni offensivi e riferimenti strampalati, tenti di sostenere la non credibile possibilità per un assessore di una realtà amministrativa complessa come Alghero di operare "via Skype". Lasciamo ai cittadini, agli imprenditori e ai tecnici algheresi ogni ulteriore valutazione su questo modo futuristico e turistico di intendere l’impegno in Giunta. Un impegno che difficilmente consentirà di affrontare i problemi edilizi e urbanistici. Se non proprio con “Immaginazione civica”. Alghero e gli Algheresi non meritano questo». Forza Italia, Udc, Patto per Alghero, Lega e Prima Alghero sferzanti sulla maggioranza consiliare dopo la replica sull'assessore Corbia [ LEGGI ].