S.A. 11 ottobre 2024 Concorso fotografico Parco Geominerario Sardegna Un’apposita commissione selezionerà le 14 foto che faranno parte del calendario 2025. Scadenza il 30 ottobre



CARBONIA - Ritorna il concorso fotografico del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, giunto alla sua terza edizione, le cui foto selezionate faranno parte del calendario istituzionale 2025. Per l’edizione corrente è stato scelto il tema “Geositi della Sardegna”, focalizzando l’attenzione sulle bellezze geologiche delle tante straordinarie formazioni rocciose che punteggiano il territorio sardo, alcune della quali riconosciute con legge regionale “Monumento Naturale”. La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni e l’iscrizione è gratuita. Le foto (inedite, massimo 3 per partecipante), dovranno essere inviate entro il 30 ottobre 2024. Un’apposita commissione selezionerà le 14 foto che faranno parte del calendario 2025, compreso le 3 vincitrici, ai cui autori andranno premi in denaro (750 euro al primo, 500 euro al secondo e 350 euro al terzo classificato) e una targa premio, che verrà consegnata in occasione della presentazione del nuovo calendario.