Teatri in via d’estinzione allo Spazio Bunker

SASSARI - Dal 4 ottobre al 16 novembre ritorna allo Spazio Bunker, in via Porcellana 17/A, a Sassari, la rassegna “Teatri in via d’estinzione” organizzata dall’associazione Meridiano Zero con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Si parte venerdì 4 ottobre con la storica compagnia di Tortolì Rossolevante nello spettacolo “Ricordati di vivere – l'ultima udienza” di e con Juri Piroddi e Silvia Cattoi e con Daniel Dwerryhouse, Cinzia Piras, Alessandro Congeddu.



Sabato 12 ottobre lo scrittore poeta e performer Filippo Balestra, del collettivo Genova Slam e coordinatore Liguria per la LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, sarà ospite della rassegna con “La conferenza sulla conferenza”, un esperimento letterario di sola parola e qualche poesia, un atto di sperimentazione linguistica e poetica durante il quale ci troveremo a ragionare attorno al concetto di “conversazione come sport estremo”. Domenica 20 ottobre la compagnia cagliaritana Teatro dallarmadio arriverà a Sassari con lo spettacolo “Sa Sangia. Malacarne”, un racconto scritto da Daniela Littarru in collaborazione con Fabio Marceddu, regia di Antonello Murgia e Fabio Marceddu, con Daniela Littaru. In questo studio sulla follia si indagano i mille aspetti ancora poco svelati del fascismo, che voleva la donna inquadrata in determinati ruoli funzionali al sistema dispotico, quando non relegata in una delle tante categorie che “fuoriuscivano” da quelle dettate dal regime.



Sabato 26 ottobre il Teatro d’inverno porterà in scena “Rosencrantz & Guildenstern sono morti”, liberamente ispirato all’omonimo testo di Tom Stoppard, adattamento e regia di Giuseppe Ligios, interpreti Gianfranco Corona, Antonello Foddis, Giuseppe Ligios. Un viaggio attraverso l’esistenza umana, quello che i due personaggi shakespeariani Rosencrantz e Guildenstern si trovano a compiere loro malgrado. Pochi i punti fermi in loro possesso, e alquanto confusi. Proiettati in un mondo a loro estraneo e al quale non riescono a dare un senso, i due personaggi, amici (così gli viene detto) del giovane Amleto, non sanno precisamente cosa fare. Sabato 16 novembre la compagnia Senza confini di pelle andrà in scena con “Lo sguardo degli altri”, regia ed azioni di Dario La Stella, supervisione di Valentina Solinas, performer Dario La Stella: “… Il personaggio in scena siamo noi quando usciamo per strada, chiusi nei nostri pensieri, a fare bene attenzione a non svelare niente di quello che nascondiamo in profondità, protetti dal costume che indossiamo, il nostro stile o lo stile diffuso per nasconderci meglio dallo sguardo degli altri”.