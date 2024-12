Cor 28 settembre 2024 Monalisa, il progetto contro la desertificazione A Sassari il lancio del progetto contro il degrado del suolo e la desertificazione. E´ Finanziato dal programma Horizon Europe (MISS-2023-SOIL-01-04) con circa 7,4 milioni di euro



SASSARI - Sperimentare soluzioni efficaci per prevenire e invertire il degrado del suolo e la desertificazione, evidenziando i benefici socio-economici e ambientali delle azioni proposte. Questo il principale obiettivo del progetto Monalisa, che verrà avviato martedì 1° ottobre a Sassari nel nuovo Palazzo didattico del Dipartimento di Agraria (v.le Italia 39a). Finanziato dal programma Horizon Europe (MISS-2023-SOIL-01-04) con circa 7,4 milioni di euro e coordinato dal Nucleo Ricerca sulla Desertificazione dell'Università di Sassari, Monalisa (MONitoring and Assessing prevention and restoration soLutIons to combat deSertificAtion) coinvolge un ampio consorzio internazionale composto da 20 partner, 2 partner associati e 1 entità affiliata, provenienti da 9 paesi UE ed extra UE: Italia, Spagna, Francia, Danimarca, Grecia, Romania, Svizzera, Tunisia e Palestina. Sono interessati Istituti di ricerca, autorità pubbliche, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile e piccole e medie imprese.



Monalisa adotterà un approccio transdisciplinare, integrando conoscenze scientifiche e locali, emerse da nuovi e consolidati spazi di apprendimento sociale. Tali spazi coinvolgeranno stakeholder multisettoriali e ricercatori multidisciplinari e interdisciplinari, concentrandosi su diverse soluzioni innovative, tra le quali: sistemi di pascolo multi-paddock adattivi, soluzioni basate su microrganismi, pratiche di agricoltura conservativa, tecniche di restauro ecologico, sistemi di raccolta delle acque e riutilizzo delle acque reflue trattate in agricoltura.



Uno dei principali risultati del progetto sarà la creazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) multi-modulare e orientato alla pratica. Questo sistema utilizzerà tecnologie avanzate, tra cui il telerilevamento e l'intelligenza artificiale, per promuovere soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente. L'obiettivo finale di Monalisa è favorire nuove opportunità di business e stimolare investimenti pubblici e privati in soluzioni sostenibili, contribuendo così alla crescita economica e alla sostenibilità ambientale delle aree aride europee e mediterranee..