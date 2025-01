Cor 30 settembre 2024 Fc Alghero, esordio con vittoria La Fc Alghero espugna il campo del Laerru per 1 – 3 nella giornata d´esordio del campionato di Prima Categoria, girone D. Vittoria meritatissima per la squadra algherese al termine di una partita condotta quasi sempre all´attacco, dove la squadra ha collezionato diverse palle gol



ALGHERO - Il tecnico Peppone Salaris ha dovuto rinunciare ad alcuni giocatori in non perfetta forma fisica o reduci da infortunio come Andrea Peana, Ardu e Moretti. Fc Alghero che è arrivata sul campo del Laerru con il chiaro intento di aggiudicarsi i tre punti. Si parte e, dopo 4 minuti, la Fc Alghero, al primo vero affondo, si porta in vantaggio con Silvio Gnani che devia in porta una corta respinta della retroguardia di casa in seguito ad un calcio d’angolo. Si va al 6’ e i giallorossi sfiorano il raddoppio con Nemore che, al termine di una discesa sulla destra, entra in area e costringe Delogu alla deviazione in fallo laterale. Al 20’ ci prova capitan Pintus con un tiro centrale da fuori area e la palla esce alta sopra la traversa.



Bellissima azione, tutta di prima, della Fc Alghero al 28’: Pintus per Correddu che si accentra scaricando poi per Pilo che , in area di rigore, calcia su Delogu in uscita. Alla mezz’ora discesa sulla destra di Sasso che entra in area e calcia a botta sicura trovando Delogu pronto a ribattere. Al 40’ ci prova Nemore con un tiro rasoterra dalla distanza. La palla sfiora la base del palo sinistro della porta di casa. Si va al secondo tempo e, dopo 4 minuti, arriva il raddoppio della FC Alghero: fallo laterale sulla trequarti con Pintus che lancia Sasso in area. Dopo lo scontro fortuito di Sasso con un avversario, la palla finisce tra i piedi di Salvatore Pilo che insacca lo 0-2. Al 57’, su calcio d’angolo, il Laerru accorcia le distanze con Bonaveri che raccoglie palla in piena area di rigore e devia in rete.



Poco dopo la Fc Alghero riprende ad attaccare e con Nemore è va vicina al terzo gol. Al 65’ è la volta di Pintus in area del Laerru che riceve palla e, a tu per tu con Delogu, calcia di poco a lato . Il terzo gol per la Fc Alghero è nell’aria: al 75’ Nemore riceve palla da Pintus su calcio d’angolo, si accentra e fa partire un tiro sul quale nulla può l’estremo difensore di casa. Nei minuti finali girandola di sostituzioni su entrambi i fronti, poi, dopo due minuti di recupero, l'arbitro Elisa Arru decreta la fine dell'incontro con la Fc Alghero in festa, ma con la testa rivolta al prossimo match casalingo contro l'Oschirese.



LAERRU - FC ALGHERO 1-3

Laerru: Delogu, Sau, Manca L., Spezzigu, De Ambrosis, Farias (24’ st Pes), Deliperi, Bonaveri, Porcu,

Cossu (26’ st Manca G.), Careddu (20’ pt Garau).

Allenatore: Martinez

A disposizione: Barabino, Cocco, Manca A., Grandu, Petretto.

FC Alghero: Frau, Depalmas (35’ st Carbone), Cingotti (25’ st Delias), Correddu, Sanna, Gnani, Nemore

(31’ st Serra R.), Peana R., Pilo (31’ st Cherchi), Pintus (35’ st Porcu), Sasso.

Allenatore: Salaris

A disposizione: Serra F., Marrosu, Zanda, Merella.

Arbitro: Arru Elisa di Sassari

Reti: 4’ Gnani, 49’ Pilo, 57’ Bonaveri, 75’ Nemore.