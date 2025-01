Cor 30 settembre 2024 Dispersi a Baunei, soccorsi da Alghero Una coppia di giovanissimi turisti, lui inglese di 21 anni e lei australiana di 22, durante un trekking alle Piscine di Venere, nell’agro di Baunei, ha perso l´orientamento e non ha più trovato il sentiero del ritorno. Provvidenziale l´intervento dell´elisoccorso da Alghero



ALGHERO - Scattato l'allarme intorno alle 17 di domenica grazie al numero internazionale 112, sono partiti i soccorsi: intervenuta una squadra a terra dei Vigili del fuoco di Tortolì e gli specialisti SAF dell'equipaggio del Drago 144 del nucleo di Alghero. I due ragazzi, una volta individuati, stanchi e spaventati, sono stati recuperati con il verricello e fatti salire a bordo dell’elicottero per poi essere trasferiti all’ospedale "San Francesco" di Nuoro per gli eventuali accertamenti del caso.