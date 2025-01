Cor 1 ottobre 2024 Estate 2024, il bilancio dei carabinieri di Sassari L’obiettivo dell’azione di prevenzione e repressione è stato duplice: da un lato, contrastare la criminalità predatoria; dall’altro, garantire un servizio istituzionale aderente e realmente prossimo alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che, come ogni anno, si sono riversati nelle località della Sardegna del nord, per trascorrere un periodo di vacanza



SASSARI - Nel corso della stagione estiva appena trascorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno attuato un mirato piano di controlli, integrato anche da appositi pattugliamenti in borghese, con focus su criminalità e sicurezza stradale. L’obiettivo dell’azione di prevenzione e repressione è stato duplice: da un lato, contrastare la criminalità predatoria; dall’altro, garantire un servizio istituzionale aderente e realmente prossimo alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che, come ogni anno, si sono riversati nelle località della Sardegna del nord, per trascorrere un periodo di vacanza.



L’azione di contrasto si è anche avvalsa dell’impiego sul territorio dei Carabinieri inviati dal Comando Generale dell’Arma per rafforzare gli ordinari assetti del Comando Provinciale. Nel complesso sono stati controllati oltre 21479 veicoli e identificate 32462 persone, mentre sono stati segnalati 110 giovani quali assuntori di sostanza stupefacente. Al fine di prevenire i reati connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sono stati eseguiti costanti controlli alla circolazione stradale che hanno consentito di rilevare numerose violazioni al codice della strada: 135 le patenti sospese, 148 carte di circolazione ritirate e 2108 punti sottratti.



L’attività di repressione dei reati ha invece consentito di arrestare 88 soggetti in flagranza di reato e su disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie. Invece sono stati 633 i soggetti deferiti in stato di libertà a seguito della commissione di reati di varia natura. In particolare 20 persone sono state arrestate per traffico, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti consentendo di sequestrare e distruggere oltre 190 piante di "cannabis indica", più di 1 kg. di cocaina e oltre 100 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Inoltre 4 soggetti sono stati arrestati poiché ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio mentre altri 3 sono stati arrestati poiché resisi responsabili del reato di rapina.



Particolare attenzione è stata poi dedicata alla protezione e al supporto alle fasce deboli, infatti è stata attuata una specifica campagna di prevenzione delle truffe commesse ai danni degli anziani tramite la distribuzione di un apposito opuscolo pieghevole e garantendo costante vicinanza attraverso le Stazioni Carabinieri presenti capillarmente sul territorio. Nello specifico settore l’attività di repressione ha consentito di deferire in stato di libertà 8 persone poiché resesi responsabili dell’odioso reato. È inoltre proseguita l’attività svolta nell’ambito del “Codice Rosso” che ha determinato l’arresto di 13 soggetti e la denuncia di 113 persone poiché ritenute responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.



Infine è stata potenziata l’attività di prevenzione degli incendi consentendo l’arresto in flagranza di un soggetto poiché ritenuto responsabile del reato di tentato incendio boschivo. L’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri, con l’impiego anche dei militari dei comparti di specialità dell’Arma, dimostra l’impegno volto alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva e i servizi proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore serali, affinché l’Arma dei Carabinieri possa continuare a garantire la tradizionale presenza, costante e capillare, finalizzata ad aumentare la sicurezza percepita e la fiducia da parte della collettività.