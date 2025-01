S.A. 11 ottobre 2024 Oltre 2mila persone al Festival Turismo Itinerante Oltre duemiladuecento partecipanti alla tre giorni; quasi 900 i partecipanti registrati alle attività turistico sportive: dal trekking all’arrampicata, il cicloturismo e l’avvicinamento a canoa e kayak: i numeri della tre giorni appena conclusa



VIDDALBA - Il turismo in tutta la sua più genuina accezione: la quinta edizione del Festival Itinerante del Turismo e delle attività ludiche e sportive all’aria aperta, promosso dall’Associazione Camperisti Torres, in scena a Viddalba da venerdì 4 fino a domenica 6 ottobre è stato un successo. Il computo finale è di oltre duemiladuecento partecipanti alla tre giorni, con trecento bambini degli istituti di istruzione del territorio ad aprire le danze nella giornata di venerdì: bambine e bambini delle scuole di Aggius, Bortigiadas, Luogosanto, Badesi, Trinità, Valledoria, Viddalba e Santa Maria Coghinas si sono cimentati nei giochi tradizionali all’aperto e nei laboratori didattici. Ai più grandi, della scuola media e in seguito agli adulti, è stata data l’opportunità di cimentarsi nell’arrampicata sportiva sulla parete ai piedi della Torre Aragonese di Casteldoria, messa in sicurezza e attrezzata per l’occasione dall’organizzazione del festival. Un patrimonio che resterà alla comunità di Santa Maria Coghinas come segno tangibile del festival. Grande successo dei laboratori didattici promossi da Campagna Amica, Apidoria, Erbe di Sardegna e Agricura: sabato mattina i protagonisti sono stati 30 bambini del Punto Luce di Latte Dolce, a Sassari, progetto curato da Save the children e Uisp, che hanno vissuto una giornata straordinaria tra natura e divertimento.



Quasi 900 i partecipanti registrati alle attività turistico sportive: dal trekking all’arrampicata, il cicloturismo e l’avvicinamento a canoa e kayak. Grande curiosità ha suscitato il trekking notturno “Sulle tracce del muto di Gallura” che ha accompagnato i turisti verso il tramonto alla scoperta della Valle del Coghinas, così come ha riscosso successo il Cammino di Santu Jacu, esperienza ripetuta con due itinerari che hanno toccato alcuni comuni sia della Bassa Valle che del l’Alta Gallura, sabato e domenica. Numeri interessanti alle attività di Green mindfulness e laboratori delle erbe sacre, mentre sono oltre 50 i camper che hanno sostato nell’area attrezzata. Grande partecipazione anche al tour enogastronomico promosso in collaborazione con da Gal Alta Gallura-Gallura che nella giornata di domenica ha accompagnato, grazie al tour operator Kelku Travel, i turisti alla scoperta del territorio e delle produzioni di eccellenza dell’Alta Gallura: tra i partecipanti alcuni giornalisti provenienti da tutto il mondo (Cile, Sud Africa, Danimarca, Slovacchia e Bulgaria), rappresentanti dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e il presidente regionale dell’Associazione Città del vino.



Ssuccesso e curiosità per gli show cooking delle giornate di sabato e domenica, magistralmente condotti dal comunicatore enogastronomo Tommaso Sussarello con lo chef enogastronomo Mario Sechi ai fornelli, che hanno guidato i presenti in un viaggio di abbinamento tra pietanze, vini e olio, con il contributo di diversi attori e produttori coordinati da Gal Gallura-Alta Gallura e Onav. Molto partecipati i laboratori enogastronomici pomeridiani dedicati a Li mastri di la Suppa - Come realizzare la Suppa e Dolce e salato: i Truffigghjoli e la Mazza frissa. Particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative di carattere culturale e di valorizzazione del territorio: ad aprire le danze è stato l’incontro pubblico che si è tenuto a Santa Maria Coghinas, nell’Auditorium comunale, nella giornata di giovedì incentrato sull’incompiuto delle terme di Casteldoria e l’analisi dell’uso della geotermia come opportunità preziosa per il territorio. A discutere di un tema quanto mai attuale e vicino alle comunità coinvolte istituzioni, associazioni e Regione, con la promessa di aprire un tavolo operativo prestissimo. Le tre giornate del festival sono poi state sugellate dalle tavole rotonde su tematiche attuali e sensibili, come l’importanza della destagionalizzazione del turismo – tema centrale nell’attività di Sardegna tutto l’anno - e la valorizzazione delle ricchezze del territorio. Tanti gli attori coinvolti e i contributi alle discussioni, animate di fronte a platee vivaci e partecipi: una riflessione importante si è aperta sul lavoro fatto attraverso il festival nel valorizzare le eccellenze locali, seminando nella comunità nuovi spunti, e la possibilità di declinare una Sardegna fruibile dodici mesi l'anno. Infine gli apprezzati appuntamenti musicali, venerdì con i Double Dose e i Fantafolk, che hanno concluso la prima serata con una strepitosa jam session. Coinvolgente il concerto di sabato sera, dedicato alla musica e alla poesia di Fabrizio De Andre con gli straordinari Creuza de ma band. Mentre, domenica pomeriggio, è stata la volta della musica Itinerante al ritmo dei Meda Funky Street Band.



«Siamo felici di aver aperto un dialogo attivo anche in questo territorio e aver riflettuto insieme ai tanti attori del Festival -ha spiegato Rosario Musmeci, presidente Associazione Camperisti Torres- : il nostro impegno, ormai da cinque anni, è volto proprio valorizzare i territori e le eccellenze, offrendo alle comunità coinvolte azioni mirate di investimento e rivalorizzazione del loro patrimonio. I cittadini ed i partecipanti hanno risposto con entusiasmo: c’è una Sardegna fruibile dodici mesi l’anno, che permette di vivere esperienze di alto profilo grazie alle ricchezze naturalistiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche. Spetta a noi valorizzarle e renderle fruibili, grazie a un attento e responsabile gioco di squadra dove tutti perseguiamo lo stesso obiettivo».

Il sindaco di Viddalba Giovanni Andrea Oggiano: «Siamo orgogliosi di aver ospitato la quinta edizione del Festival del turismo itinerante facendo conoscere a un pubblico più vasto il nostro territorio e le nostre peculiarità. È stata un’esperienza gratificante per tutta la comunità e speriamo di poter dare il nostro contributo anche in futuro».