12 ottobre 2024 Retrocessione del Marino all´Asl

«Operazione miope e dannosa» Posizione chiara quella espressa dai capigruppo di minoranza in Commissione sanità sulla retrocessione proposta dalla presidente Todde del Marino all´Asl di Sassari. Ecco i numeri



ALGHERO - Il presidente Mulas ha illustrato una relazione puntuale con cui si evidenziano, attraverso i numeri, i progressi fatti dal Marino sotto la guida AOU, in particolar modo in ambito ortopedico: il comparto ha garantito in neanche un anno oltre 700 interventi, compresa la protesica, utilizzando una singola sala operatoria.



«È del tutto evidente, e ne siamo ancora più convinti ora, che la retrocessione proposta dalla Todde del Marino all'ASL sia un'operazione miope e dannosa per il territorio. È necessario che il nostro sistema sanitario sia attrattivo per i nuovi professionisti, specialmente per i giovani medici, che vedono nell'AOU una adeguata prospettiva di formazione in funzione della propria crescita professionale. Speriamo che in Consiglio si arrivi ad una soluzione condivisa che superi i preconcetti e le appartenenze politiche per il bene della comunità». Lo dichiarano Alessandro Cocco - Fratelli d'Italia, Massimiliano Fadda - Prima Alghero, Michele Pais - Lega, Raffaele Salvatore - UdC - Patto per Alghero e Marco Tedde - Forza Italia al termina dea seduta della Commissione V, prodromica al Consiglio Comunale richiesto per discutere della sanità algherese.



