Cor 12 ottobre 2024 Confcommercio Alghero, front office in centro Inaugurati nella centralissima via Cagliari i nuovi uffici dell´associazione di categoria. Gli ospiti accolti dal presidente territoriale Massimo Cadeddu, dal presidente Confcommercio nord Sardegna Sebastiano Casu, e dai vice presidenti vicari Edoardo Oggianu e Salvatore Brichetto. Per l´amministrazione comunale il saluto dell´assessora Piras. Le immagini