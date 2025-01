Cor 12 ottobre 2024 Rugby: Badessi presidente della commissione nazionale nuovo importante riconoscimento per lo storico presidente dell´Amatori Rugby Alghero, da oggi a capo della Commissione Medica Federale della Federazione Italiana Rugby



ALGHERO - Il presidente dell'Amatori Rugby Alghero, dottor Franco Badessi, già in passato medico responsabile della Nazionale italiana di rugby, è stato nominato dal nuovo consiglio federale Presidente della Commissione Medica Federale della Federazione Italiana Rugby. Si tratta di un nuovo importante riconoscimento per un grande professionista, ed un nuovo motivo di grande orgoglio per l'intera famiglia dell’Amatori Rugby Alghero.