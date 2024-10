Cor 10:31 Ita Airways, volo diretto a Bangkok Confermato a partire dal prossimo 16 novembre 2024 il collegamento fra Roma e Bangkok. Un´occasione in più alla quale potranno beneficiare anche i viaggiatori da Alghero



ALGHERO – Prosegue anche nella stagione summer 2025 il nuovo volo diretto di ITA Airways fra Roma Fiumicino e Bangkok, operativo a partire dal prossimo 16 novembre 2024. Sono in vendita su tutti i canali di ITA Airways i voli fra Roma e Bangkok per la prossima stagione estiva che inizierà dal 30 marzo 2025.



Il nuovo volo verrà operato nella stagione winter 2024/2025 con 5 frequenze settimanali, da Roma Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e da Bangkok ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica. Nella stagione summer 2025 il volo sarà operato con 3 frequenze settimanali, da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica, e da Bangkok ogni lunedì, mercoledì e venerdì.



Un'occasione in più alla quale potranno beneficiare anche i viaggiatori dalla Sardegna e dal Riviera del Corallo in particolare. L'aeroporto del non ovest dell'isola sarà infatti connesso con gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino con gli operativi giornalieri TA Airways in continuità territoriale.