Uno chapiteau per il patio del Quarter

ALGHERO - L’obiettivo è «arricchire e diversificare le iniziative culturali, sociali, turistiche e sportive in città e nella fattispecie incentivare gli eventi di spettacolo dal vivo, di teatro e di ogni altra forma di intrattenimento volta a valorizzare le festività natalizie e di fine anno». E' scritto nero su bianco nella delibera nr.286 della giunta Cacciotto.



E per colmare parzialmente la mancanza di spazi al coperto, dotando così Alghero di uno spazio polifunzionale nel centro storico, l'esecutivo dà mandato alla Fondazione Alghero di montare nel patio interno del complesso Lo Quarter un vero e proprio chapiteau.



Si tratterebbe del tendone - circa 15metri x 13,5 - dotato di copertura in Pvc con altezza perimetrale di 3 metri e mezzo, acquistato in occasione della storica partenza del centesimo Giro d'Italia del 2017 e utilizzato per coprire la sala stampa. Tendone poi richiuso, conservato e mai più utilizzato. L'amministrazione decide così di rispolverarlo e di utilizzarlo in occasione degli eventi legati alle festività di Natale e del Capodanno algherese.



Foto d'archivio