S.A. 10:45 «Tensostruttura al Quarter inutile e costosa» Il Direttivo e il Gruppo consiliare di Forza Italia intervengono in relazione alla recente delibera 268 del 10/10/2024, con la quale la Giunta Cacciotto decide di rispolverare la struttura in occasione del Cup d´Any 2024-25







«Fu quella l’unica volta che questa inutile tensostruttura venne utilizzata, in virtù dei suoi alti costi di montaggio e smontaggio, per la sua poca se non nessuna utilità e funzionalità e adattabilità, in quanto venne fatta realizzare su misura, per un sito capace di ospitare al massimo 120 persone, senza che peraltro fosse dotato di alcun impianto di condizionamento» attaccano gli esponenti azzurri. E incalzano: «Da sette anni giace in un magazzino ed oggi con gran fantasia viene rispolverata, in quanto, letteralmente, si ritiene che” la tensostruttura di cui trattasi sarebbe ideale a colmare parzialmente la mancanza di spazi al coperto, dotando così Alghero di uno spazio polifunzionale nel centro storico”».



«Ci chiediamo - insistono Marco Tedde e alleati - e il teatro? Almeno ha 270 posti! E la sala conferenze del Quarter che può ospitare 100 posti ed è da sempre stata utilizzata per piccoli eventi?

La stessa sala Mosaico del Museo della città che ha sempre ospitato conferenze, piccole manifestazioni e presentazione di libri. Ed invece pare che la fervida fantasia dell' l’assessore “immaginifico”, che promette miracoli che non riesce a mantenere (ad esempio l'uso del Palamanchia) oggi abbia riesumato una struttura che ha rappresentato solamente un costo per l’amministrazione, e che continuerebbe a far spendere denari pubblici senza alcuna utilità». «Chiediamo a questa Giunta una pausa di riflessione. Non è possibile che continui a vivere alla giornata, legandosi ad iniziative improbabili, capaci solo di spendere risorse pubbliche inutilmente, attrarre l'attenzione per qualche giorno ma prive di utilità alcuna. I giudizi di responsabilità contabile sono dietro l'angolo» chiudono da Forza Italia. ALGHERO - «La fantasia e l’immaginazione sono sicuramente doti della Giunta Cacciotto. Ma è doveroso, quando si gestiscono risorse pubbliche, trovare soluzioni reali e soprattutto rispettose dei principi di economicità, efficacia ed efficienza anziché inventarsi strade impercorribili ed antieconomiche». Il Direttivo e il Gruppo consiliare di Forza Italia intervengono in relazione alla recente delibera 268 del 10/10/2024, con la quale la Giunta Cacciotto «dà indirizzo alla Fondazione Alghero di rispolverare una tensostruttura, acquistata nel 2017, sempre su indirizzo del Comune ma con denari della Fondazione, in occasione del 100° Giro d’Italia di ciclismo, durante il quale questa tensostruttura venne installata nel patio interno de Lo Quarter e ospitò la sala stampa della manifestazione» [ LEGGI ].«Fu quella l’unica volta che questa inutile tensostruttura venne utilizzata, in virtù dei suoi alti costi di montaggio e smontaggio, per la sua poca se non nessuna utilità e funzionalità e adattabilità, in quanto venne fatta realizzare su misura, per un sito capace di ospitare al massimo 120 persone, senza che peraltro fosse dotato di alcun impianto di condizionamento» attaccano gli esponenti azzurri. E incalzano: «Da sette anni giace in un magazzino ed oggi con gran fantasia viene rispolverata, in quanto, letteralmente, si ritiene che” la tensostruttura di cui trattasi sarebbe ideale a colmare parzialmente la mancanza di spazi al coperto, dotando così Alghero di uno spazio polifunzionale nel centro storico”».«Ci chiediamo - insistono Marco Tedde e alleati - e il teatro? Almeno ha 270 posti! E la sala conferenze del Quarter che può ospitare 100 posti ed è da sempre stata utilizzata per piccoli eventi?La stessa sala Mosaico del Museo della città che ha sempre ospitato conferenze, piccole manifestazioni e presentazione di libri. Ed invece pare che la fervida fantasia dell' l’assessore “immaginifico”, che promette miracoli che non riesce a mantenere (ad esempio l'uso del Palamanchia) oggi abbia riesumato una struttura che ha rappresentato solamente un costo per l’amministrazione, e che continuerebbe a far spendere denari pubblici senza alcuna utilità». «Chiediamo a questa Giunta una pausa di riflessione. Non è possibile che continui a vivere alla giornata, legandosi ad iniziative improbabili, capaci solo di spendere risorse pubbliche inutilmente, attrarre l'attenzione per qualche giorno ma prive di utilità alcuna. I giudizi di responsabilità contabile sono dietro l'angolo» chiudono da Forza Italia.