Uroginecologia: esperti a confronto ad Alghero

ALGHERO - Il 17 e 18 ottobre 2024, l'Hotel Catalunya di Alghero ospiterà il convegno "Advances in Urogynecology", un importante appuntamento dedicato alla salute femminile e alle patologie legate al pavimento pelvico. Il prolasso genitale, l’incontinenza urinaria e le terapie innovative, come la chirurgia mininvasiva e la riabilitazione pelvica, saranno al centro di due giornate di approfondimento che vedranno la partecipazione di specialisti di rilievo nazionale e regionale. Il convegno, patrocinato dall'Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Sassari, dall'Università degli Studi di Sassari e dall'Ordine dei Medici e Chirurghi di Sasasri, è organizzato dall'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico Femminile (AIUG). L’AIUG, presieduta nel 2024 dal professor Giampiero Capobianco, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Aou di Sassari, punta a far emergere nuove strategie di cura e prevenzione di disturbi che colpiscono milioni di donne in tutto il mondo.



L'evento, che si aprirà con i saluti del rettore dell'Università di Sassari, professor Gavino Mariotti, sarà un'opportunità per aggiornarsi sui progressi nella cura del prolasso genitale e dell’incontinenza urinaria, patologie trattate con successo presso la struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Aou di Sassari, un centro di riferimento nazionale in questo ambito. Grazie alla crescente adozione di tecniche chirurgiche mininvasive come la laparoscopia e la chirurgia robotica, la ginecologia moderna sta rivoluzionando il trattamento di queste patologie, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti.



Il programma prevede anche una sessione dedicata all'approccio multidisciplinare in uroginecologia, dove medici, ostetriche e infermieri delle aziende sanitarie della Sardegna e della penisola condivideranno le loro esperienze. Saranno affrontati i temi della diagnosi e del trattamento in team, per garantire una cura integrata e personalizzata alle pazienti. Le due giornate si concluderanno con la partecipazione delle ostetriche e degli specializzandi in Ginecologia e Ostetricia delle Università di Sassari e Cagliari, che contribuiranno al dibattito con il loro entusiasmo e nuove prospettive.



Giampiero Capobianco