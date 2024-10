Promozione turismo in Sardegna: 1,2 mln di fondi

15/10/2024 Welcome to Alghero in mostra al TTg di Rimini L´associazione algherese ha partecipato alla TTG Travel Experience, in scena a Rimini dal 9 all´11 ottobre, uno dei marketplace più importanti del panorama dei viaggi nazionali e internazionali. Le parole di Elena Fanciulli e Piera Doppiu del direttivo