Il Pala Manchia per tutti: l´amministrazione fa il punto

Nella foto: Enrico Daga, delegato all'impiantistica sportiva ad Alghero ALGHERO - «Il Pala Manchia dalla parte di chi aspetta da anni il suo adeguamento, dopo anni di partite in altri comuni». Parole di Enrico Daga, delegato della giunta Cacciotto all'impiantistica sportiva, che interviene per smorzare le polemiche intorno al campo della Cunetta, al centro dei lavori di adeguamento per l'allungamento del campo da gioco, col fine di ospitare le partite del calcio a 5.In questi giorni iniziano tutti i campionati giovanili e senior di basket e il campo si trova per ora inutilizzabile, in attesa del nuovo parquet. Un fatto rimarcato dalle opposizioni , che hanno parlato di «fallimento certificato dell'esecutivo». Daga e i colleghi di giunta però non ci stanno e rilanciano le accuse ai mittenti: in occasione di una conferenza stampa - alla quale dovrebbe partecipare anche il delegato alle Opre pubbliche Francesco Marinaro ed il sindaco Raimondo Cacciotto - nei prossimi giorni si farà il punto sull'intervento in corso d'opera al Pala Manchia col fine di facilitare gli impegni alle società interessate e delle famiglie.«Qualcuno si dimentica che siamo 8 anni che giochiamo fuori casa. Ora che stanno preparando il nostro rientra a casa, tutti a lamentarsi. Quindi porteremo pazienza, sperando che si faccia presto. Perché senza lavori noi saremo spariti» è lo sfogo di Valentino Neri della Futsal Alghero, all'esordio anche questa stagione nel campo di Usini, tra mille difficoltà per i ragazzi e la società.Nella foto: Enrico Daga, delegato all'impiantistica sportiva ad Alghero