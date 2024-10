S.A. 20:36 Sfide a tema Harry Potter nelle biblioteche di Sassari Tre pomeriggi nelle biblioteche all’insegna della magia dedicati ai fans del celebre mago di Hogwarts, Harry Potter. Gli incontri si terranno alle 16:45, giovedì 24 ottobre nella sede di piazza Tola; lunedì 28 ottobre nella biblioteca di Li Punti, martedì 29 ottobre in quella di Caniga



SASSARI - Il Comune di Sassari organizza tre pomeriggi nelle biblioteche all’insegna della magia dedicati ai fans del celebre mago di Hogwarts, Harry Potter. Gli incontri si terranno alle 16:45, giovedì 24 ottobre nella sede di piazza Tola; lunedì 28 ottobre nella biblioteca di Li Punti, martedì 29 ottobre in quella di Caniga. Ancora oggi, a quasi trent’anni dall’uscita del primo libro, la saga continua a suscitare entusiasmo tra i lettori di tutte le età. Gli appassionati alle vicende del giovane mago saranno chiamati a confrontarsi sulle sue avventure narrate nei sette fortunati libri della Rowling in un laboratorio dal titolo: Campioni di Magia. I partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno in una serie di avvincenti quiz, indovinelli e giochi mettendo alla prova le loro conoscenze sulle storie di Harry Potter ed i suoi fedeli amici. La sfida è aperta a tutte e tutti gli aspiranti maghi dai sette anni in su. Chi vorrà potrà portare con sé un travestimento a tema.