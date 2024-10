Cor 17:34 Amatori Rugby, beffa finale a Maia Pia Nonostante la sconfitta, la prestazione dei ragazzi del coach Anversa è stata incoraggiante e conferma il percorso di crescita della squadra, che si prepara ad affrontare il resto della stagione con determinazione



ALGHERO - L'Amatori Rugby Alghero ha disputato la prima partita in casa della stagione. Una partita di grande intensità contro il VII Torino, ma è stata sconfitta di misura per 11-10, al termine di un incontro condizionato da episodi cruciali e cartellini pesanti. La squadra catalana, nonostante abbia chiuso il primo tempo in vantaggio per 10 a 0, ha subito una rimonta nel secondo tempo che ha consegnato la vittoria agli avversari.



La partita è iniziata bene per l'Alghero, con una meta di Spirito, trasformata da Delli Carpini, al 3', seguita da un piazzato dello stesso Delli Carpini al 9'. Il VII Torino è però riuscito a ridurre lo svantaggio con un calcio piazzato di Apperley sul finire del primo tempo, e ha completato la rimonta nella ripresa grazie a una meta di Cherubini e un altro piazzato decisivo di Apperley.



Coach Marco Anversa ha commentato così la gara: «La partita di ieri è stata decisamente un'altra rispetto a quella di Calvisano. Tantissima aggressività, tantissima voglia di giocare. Ora dobbiamo lavorare meglio sulla gestione delle emozioni. Siamo una squadra giovane che sta crescendo molto, puntiamo sulle nostre giovanili anche per rafforzare la rosa nella seconda parte della stagione. Ci siamo, siamo sul pezzo e abbiamo dimostrato che venire a giocare in Sardegna sarà difficile per tutti».



Anche il presidente Francesco Badessi ha espresso soddisfazione per la crescita della squadra, pur riconoscendo gli aspetti su cui lavorare: «È stata una partita buona nei primi venti minuti, dove abbiamo dimostrato le nostre qualità. Purtroppo, come a Calvisano, la disciplina non ci ha aiutato e alcune scelte non ci hanno portato alla vittoria. Ma la squadra è ben organizzata e ci darà tante soddisfazioni. È solo la seconda partita insieme, senza precampionato. Ci sarà tempo per rifarci nelle prossime partite».