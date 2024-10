S.A. 12:34 Stato di calamità, online modulo a Sassari Le segnalazioni dovranno essere trasmesse al servizio Protezione civile del Comune di Sassari entro lunedì 11 novembre



SASSARI - La giunta comunale di Sassari ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito delle piogge intense del 3 ottobre che hanno provocato gravi danni. In attesa che la giunta regionale definisca criteri e procedure per la concessione dei contributi, chi ha subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive dovrà predisporre adeguata documentazione fotografica e descrittiva comprovante il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del 3 ottobre e i danni subiti; eventuali pezze giustificative relativamente alle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali ); eventuale copia della relazione di intervento redatta dagli organi di soccorso intervenuti.



Le segnalazioni dovranno essere trasmesse al servizio Protezione civile del Comune di Sassari entro lunedì 11 novembre. Alternativamente gli interessati potranno consegnare la domanda agli uffici della Protezione civile comunale, in via Diego Murgia 2, dalle 10 alle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La Protezione civile comunale comunicherà alla cittadinanza con apposito avviso pubblico, in coerenza con le specifiche direttive regionali, modalità, criteri e termini di presentazione delle domande per la concessione dei contributi economici.