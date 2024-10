S.A. 15:40 Palazzo Civico libero dai ponteggi

Ma restano opere da completare Palazzo Civico si libera dai ponteggi dopo il rifacimento delle facciate. L´opera di riqualificazione iniziata nel 2021 ha compiuto diverse tappe ma restano ancora da risolvere altrettanti aspetti dell´appalto



ALGHERO - Ad Alghero via le impalcature da Palazzo Civico e le facciate di via Columbano e vicolo Serra si presentano con un'immagine rinnovata. Da qualche giorno infatti l’impresa esecutrice delle opere di riqualificazione ha provveduto a liberare l'area dai ponteggi che per lungo tempo hanno occupato la sede stradale e ingombrato le due parti laterali dello stabile. Le opere intanto proseguono nella parte interna dell’edificio compatibilmente con le disponibilità dell’appalto che nel corso degli anni ha segnato alcune criticità. Tra queste, ha inciso una delicata fase burocratica che ha comportato la sospensione di due anni del cantiere a causa della risoluzione contrattuale con il precedente progettista incaricato della direzione dei lavori.



Le opere sono iniziate nel giugno 2021 con un investimento finanziario di 1.239.570,82 euro, reperiti per una parte con un mutuo Jessica stipulato nel 2015 e per 800 mila euro con fondi di bilancio comunale. Il corso dei lavori, che ha già visto ultimato il rifacimento integrale dei tetti di tutto lo stabile, il consolidamento delle fondazioni, le facciate, il consolidamento e la bonifica delle parti murarie, i massetti delle pavimentazioni, riguarda ora la parte al piano terra dell’immobile storico, dove si stanno realizzando le riqualificazioni degli spazi, con il rifacimento della chiostrina interna, la parte balconata su Piazza Civica, gli intonaci interni. L’impresa ha ripreso i lavori il 12 settembre scorso stabilendone il termine di fine dicembre. Dopodiché restano da eseguire ancora diverse ed importanti parti dell’appalto.



«Su questo fronte siamo impegnati al reperimento delle risorse per completare questa importante opera – assicura il sindaco Raimondo Cacciotto – in modo da restituire alla città questo luogo simbolo della cultura e della socialità. L'obiettivo è quello di consentire alla comunità di riappropriarsi di un edificio storico inserito nel contesto della città vecchia, per tornare a svolgere le funzioni di fulcro istituzionale della vita civica». Ancora infatti da compiere parti considerevoli del del progetto di riqualificazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ricostruzione della scala del piano terra di collegamento centrale a tutti i piani, l’adeguamento dell’impiantistica, il posizionamento di un ascensore nel cortile interno principale che dal piano terra porterà al primo e al secondo piano. «Il nostro impegno è ora rivolto a portare a termine l’opera, in quanto Palazzo Civico rappresenta un valore importante per la città di Alghero, con la sua storia e con la sua funzionalità istituzionale» aggiunge l’assessore alle opere Pubbliche Francesco Marinaro.