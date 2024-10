S.A. 17:09 Il Patto dei sindaci con Confcommercio Il patto dei sindaci di Sassari, Alghero e Porto Torres con Confcommercio. Ieri i tre primi cittadini hanno incontrato a Palazzo Ducale, su sua esplicita richiesta, il presidente regionale della maggiore associazione di categoria del commerci



ALGHERO - «Dall’alleanza in tema di continuità territoriale, di mobilità, di idee per attrarre nuove attività produttive e di sviluppo turistico alla valorizzazione di comparti storici per l’economia e l’occupazione del territorio, sino alla risoluzione di problemi annosi, come quelli legati al diritto alla salute, su tanti temi il Nord Ovest Sardegna ragiona all’unisono». È quanto il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha assicurato al presidente di Confcommercio Sardegna, Bastianino Casu, anche a nome dei sindaci di Alghero e Porto Torres, Raimondo Cacciotto e Massimo Mulas. Ieri i tre primi cittadini hanno incontrato a Palazzo Ducale, su sua esplicita richiesta, il presidente regionale della maggiore associazione di categoria del commercio.



«Se le tre amministrazioni sapranno fare rete e ragionare assieme su temi comuni di grande portata, dalla mobilità al turismo, dallo sviluppo economico alla valorizzazione del territorio, il sistema produttivo del Nord Ovest Sardegna è pronto a giocare di squadra e a fare la propria parte», è l’impegno preso da Casu e che i tre amministratori hanno accolto con molto favore, assicurando di condividere le priorità su cui «è necessario lavorare insieme per restituire slancio al tessuto economico e sociale del Nord Ovest Sardegna», come hanno detto Mascia, Cacciotto e Mulas.



«Questo territorio ha un destino comune e comuni devono essere gli intendimenti e le azioni, come dimostrano anche le recenti prese di posizione in tema di sanità, continuità territoriale e risorse regionali per il nostro territorio», ha poi proseguito Giuseppe Mascia anche a nome dell’intera area vasta. L’esito dell’incontro sarà argomento di confronto non solo all’interno delle rispettive amministrazioni, ma anche nell’ambito della Rete metropolitana, anche al fine di «elaborare una strategia comune di condivisione pubblica dei processi decisionali che ci porteranno molto presto a fare scelte importanti per una comunità molto vasta – è la chiosa – destinata tra poco tempo a trasformarsi in Città metropolitana».