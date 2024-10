S.A. 19:16 La Fc Alghero di scena a Badesi Per la quinta giornata di andata del campionato di Prima Categoria girone D, Fc Alghero andrà a far visita al Badesi. La squadra giallorossa di mister Peppone Salaris è reduce dalla convincente vittoria di sabato scorso contro l´Olmedo



ALGHERO - La Fc Alghero torna in campo questa domenica, per la quinta giornata di andata del campionato di Prima Categoria girone D, e andrà a far visita al Badesi. La squadra giallorossa di mister Peppone Salaris è reduce dalla convincente vittoria di sabato scorso contro l'Olmedo per 2 – 0. Tre punti che hanno rilanciato la Fc Alghero in classifica. Un avvio stentato in campionato, causato anche da assenze di rilievo. Già la scorsa settimana, con il recupero di Andrea Peana in difesa, si è vista un'altra squadra, più determinata, ordinata e con belle giocate che, soprattutto nel primo tempo, hanno impressionato il numeroso pubblico presente sugli spalti del “Pino Cuccureddu”. Ora la Fc Alghero è chiamata da una partita impegnativa contro il Badesi che occupa il secondo posto in classifica con 9 punti, due in più dei giallorossi.



Tra i protagonisti non mancherà Andrea Peana: «Sono felice per l'esordio con la maglia della Fc Alghero che ho scelto con il cuore dopo aver incontrato il presidente Andrea Alessandrini e il vice presidente Gianluca Marras. Una società organizzata che ha le idee chiare. Poi il gruppo è bello coeso con un mix di giocatori esperti e giovani interessanti, allenati da un tecnico esperto e preparato come Peppone Salaris. Sabato scorso abbiamo vinto e convinto contro l'Olmedo – prosegue il difensore giallorosso – e, per la prima volta da inizio campionato, non abbiamo preso gol. Adesso andremo ad affrontare un Badesi che, in queste prime giornate, ha dimostrato di possedere un attacco micidiale con 14 gol realizzati e una difesa ermetica con tre gol subiti. Una squadra che gioca un buon calcio con un allenatore giovane e preparato come Simone Deliperi. Per quanto ci riguarda, la settimana è andata benissimo. Ci stiamo preparando al meglio per questa difficile trasferta dove dobbiamo confermare quanto di buono visto nel derby contro l'Olmedo. L'obiettivo – conclude Andrea Peana - sarà chiaramente la vittoria».



Nella foto: Andrea Peana