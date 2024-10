Cor 11:00

Al Pino Cuccureddu arriva il Taloro Gavoi

Campionato di Eccellenza 2024/25: domenica le squadre di Eccellenza in campo per la 7ª giornata. Terza partita in una settimana per i giallorossi. Fischio d’inizio alle 15 per via del cambio d’orario

ALGHERO - Terza partita in pochi giorni per l’Alghero che, smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, torna in clima campionato. Questa domenica, 27 ottobre, per la 7ª giornata di Eccellenza i giallorossi ospiteranno il Taloro Gavoi al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. Con lo spostamento delle lancette di un’ora indietro, da questo turno le partite si giocheranno alle 15.



Non si prospetta una partita semplice per l’Alghero che affronterà una delle squadre “veterane” del massimo campionato regionale: il Taloro è alla sua 25ª stagione consecutiva in Eccellenza. Dal canto suo, l’Alghero – pur essendo una neopromossa – vuole recitare un ruolo da protagonista. La sconfitta sul campo del Budoni non ha intaccato il buon avvio di stagione dei giallorossi che ora però vogliono riprendere il cammino interrotto.



«Affronteremo una squadra esperta con giocatori che conoscono bene la categoria, per noi è una gara estremamente importante, nonostante le difficoltà determinate da varie assenze vedo un gruppo unito, compatto, e questo deve essere la base su cui costruire la prestazione» afferma l’allenatore Gian Marco Giandon.