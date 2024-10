Cor 13:50 Campionato Invernale al via domenica: Tc Alghero in campo Prende il via domenica 27 ottobre il Campionato invernale di tennis a squadre maschile e femminile. E il Tc Alghero si fa in tre. Il circolo di Maria Pia parteciperà infatti con tre squadrc



ALGHERO - Prende il via domenica 27 ottobre il Campionato invernale di tennis a squadre maschile e femminile. E il Tc Alghero si fa in tre. Il circolo di Maria Pia parteciperà infatti con tre squadre.

Nella Prima serie maschile, la squadra A che esordisce alle 9 a Sassari, sui campi della Torres Tennis; trasferta anche nella Seconda serie femminile, con le algheresi di scena alle 10 in casa del Ct Carbonia. Match casalingo, invece, per il Tc Alghero B, che ospiterà il Tc Tempio a partire dalle 9.