Ecobox e commercio, faccia a faccia con operatori

ALGHERO - Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro presso gli uffici di Confcommercio Alghero, tra il consiglio direttivo della territoriale di Alghero presieduto da Massimo Cadeddu e gli assessori Ornella Piras (sviluppo economico e turismo) e Raniero Selva (ecologia e ambiente). I temi trattati sono stati diversi. Si è discusso del nuovo bando sulla raccolta dei rifiuti e sugli eventuali correttivi da apportare. Sull'argomento l'assessore Selva ha chiesto un contributo importante agli esercenti, da formulare attraverso una serie di osservazioni da fare sulla base delle criticità rilevate da parte degli operatori, soprattutto quelli del settore ricettivo alberghiero, dei pubblici esercizi e dei concessionari demaniali con attività di servizi alla balneazione.



«Da parte nostra - sottolinea Massimo Cadeddu - è stato evidenziato che il potenziamento del servizio da effettuare durante la stagione estiva è senz'altro la priorità, considerando che i mesi estivi rappresentano per le nostre aziende il momento clou del loro esercizio d'impresa e come tale meriterebbe un'analisi dettagliata e diversa rispetto agli altri periodi dell'anno. Sarebbe quindi opportuno, a nostro avviso, che l'amministrazione comunale, al fine di costruire il miglior bando possibile, possa operare considerando che la città vive sostanzialmente due periodi, quello della bassa stagione e quello dell'alta stagionalità, con evidenti e differenti esigenze di servizio e raccolta».



«Per quanto riguarda le tematiche affrontate con l'assessore allo sviluppo economico e turismo, si è discusso a lungo sulla programmazione che l'assessorato intende sviluppare, concentrandoci soprattutto sulla programmazione di iniziative e promozione dei cosiddetti mesi di spalla, periodo questo considerato da noi quello che merita piu attenzioni da parte dell'amministrazione comunale in fase di programmazione. Si è discusso anche delle iniziative di fine anno che, previa concertazione con la Fondazione Alghero che è il soggetto preposto all'organizzazione di eventi e promozione, rappresentano per i commercianti locali lo strumento utile per agevolare il commercio tutto nei mesi invernali. La nostra associazione si è messa a disposizione degli assessorati dando ampia disponibilità a collaborare e cooperare fin da subito, affinché le azioni da mettere in campo siano le più condivise ed efficaci possibili. Si è concordato infine di calendarizzare incontri periodici con lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento delle suddette azioni, convinti che il nostro apporto fattivo possa essere di incentivo e stimolo al lavoro degli assessori di riferimento» chiude il presidente di Confcommercio, Massimo Cadeddu.