Cor 7:00 DR1, super Coulibaly e la Sap batte Elmas Match di sostanziale equilibrio nel quale le due squadre si sono affrontate punto a punto fino alla sirena finale: Elmas punisce con insistenza dall’arco, ma la SAP risponde a dovere dettando legge sotto il ferro



ALGHERO - Arriva un’altra vittoria per la Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero, che batte Elmas nella quarta giornata del campionato di DR1 con il punteggio di 94-84. Match di sostanziale equilibrio nel quale le due squadre si sono affrontate punto a punto fino alla sirena finale. Elmas punisce con insistenza dall’arco, ma la SAP risponde a dovere dettando legge sotto il ferro, costringendo gli avversari a commettere numerosi falli.



Nel terzo periodo gli ospiti tentano l’allungo decisivo, ma i giovani giallorossi rispondono a dovere recuperando il gap. Il finale vede un’ulteriore fase di stallo, dove le due formazioni lottano per avere la meglio. La SAP la spunta dalla lunetta, mostrando maggiore concretezza e tenuta mentale su una partita durissima e di grande livello. La formazione algherese ottiene così il secondo successo consecutivo, regalando ancora soddisfazioni al pubblico di casa. Ancora una prestazione fenomenale per Oumar Coulibaly, top scorer del match con 43 punti.



SAP Alghero - GSO Elmas 94-84

SAP Alghero: Tanda, Fanciulli NE, Doppiu NE, Chemerys 9, Nulvesu 3, Coulibaly 43, Lusso 4, Leone, Rosas A. 16, Rosas F. 13, Rud 6. All. Brembilla.

GSO Elmas: Loi 12, Oppo 2, Casula 37, Monaci, Poddighe 10, Silla, Fancello 4, Ibba 3, Bonacci A. 11, Bonacci L. 5, Zuddas NE, Virdis NE. All. Benucci.