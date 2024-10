Cor 18:21 Campionato Invernale, vittoria e 2 sconfitte per il Tc Alghero Nella Prima serie maschile, gli algheresi perdono 3-0 sul rosso indoor della Torres Tennis. Bel risultato per le ragazze, che nella Seconda serie vincono 3-0 sui campi del Tc Carbonia



ALGHERO - Una vittoria e due sconfitte per il Tc Alghero nel Campionato invernale a squadre. Questo il bilancio della prima giornata del torneo regionale maschile e femminile, che vede tre compagini a rappresentare il circolo di Maria Pia. Nella Prima serie maschile, gli algheresi perdono 3-0 sul rosso indoor della Torres Tennis. Bel risultato per le ragazze, che nella Seconda serie vincono 3-0 sui campi del Tc Carbonia. Infine, sconfitta casalinga per 2-1, per mano del Tc Tempio B, per la squadra del circolo di Maria Pia che disputa la Terza serie maschile.